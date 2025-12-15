Техпаспорт транспортных средств нового образца представили в Кыргызстане

В Государственном центре по регистрации транспортных средств и водительского состава при управлении делами президента Кыргызстана представили свидетельство о регистрации автомобилей нового образца и сервис онлайн-перерегистрации машин через мобильное приложение «Тундук».

Новый техпаспорт изготовлен из поликарбоната и отличается повышенной износостойкостью и защитой от подделок. Документ оснащен прозрачным защитным окном с национальным орнаментом, DOVID-голограммой, тактильными элементами, микротекстом и другими современными средствами защиты. Персональные данные наносятся с помощью лазерной гравировки.

Лазерное оборудование установлено во всех подразделениях госцентра, где оказываются услуги по регистрации транспортных средств, что позволяет обеспечить единые стандарты качества по всей стране.

Цифровой сервис онлайн-перерегистрации автомобилей через приложение «Тундук» позволяет гражданам оформлять услугу дистанционно при наличии необходимых данных в государственных информационных системах.