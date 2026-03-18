Самозапрет на переоформление имущества может появиться в приложении «Тундук»

Самозапрет на переоформление имущества может появиться в мобильном приложении «Тундук». Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил министр цифрового развития и инновационных технологий Азамат Жамангулов.

По его словам, развитие цифровых технологий ведет к изменению схем мошенничества. В связи с этим по аналогии самозапрета на получение кредита прорабатывается вопрос о механизме самозапрета на переоформление движимого и недвижимого имущества через приложение.

«На данный момент оцифровали часть имущественных вопросов, базы данных технических паспортов и госактов на недвижимость. В первую очередь такой самозапрет полезен для граждан пенсионного возраста», — сказал Азамат Жамангулов.

Напомним, ранее с предложением внедрить механизм самозапрета на совершение регистрационных действий с недвижимостью выступал депутат парламента Дастан Бекешев.

Ранее СМИ сообщали о нескольких случаях, когда пенсионеры продали квартиру под влиянием мошенников. Полученные от продажи жилья деньги они перевели аферистам.

В милиции призывают граждан быть бдительными. Там напоминают: сотрудники правоохранительных органов, банков и государственных учреждений никогда не требуют переводить деньги на банковские карты или сообщать конфиденциальные банковские данные. В случае подобных звонков или сообщений граждан просят немедленно прекратить разговор и обратиться в ближайшее отделение милиции или сообщить по номеру 102.