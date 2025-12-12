Самат Исабеков назначен директором департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК

Самат Исабеков назначен директором Департамента таможенной инфраструктуры Евразийской экономической комиссии. Об этом сообщил официальный сайт организации.

Фото из интернета. Самат Исабеков

Отмечается, что к исполнению обязанностей он приступил с 10 декабря 2025 года.

Самат Исабеков родился в 1972 году. В 1995 году окончил Кыргызский национальный университет по специальности «правоведение», в 2009 году — Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Кыргызской Республики по специальности «международные отношения».

С 1996 года проходил службу в таможенных органах Кыргызстана, занимая оперативные и руководящие должности. В июне 2021 года назначен председателем Государственной таможенной службы. Эту должность покинул 19 февраля 2025 года в связи с переходом на другую работу. Имеет специальное звание генерал-майора таможенной службы.