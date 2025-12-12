Ключи от служебных квартир в Сулюкте вручил военнослужащим глава ГКНБ

В Сулюкте Баткенской области состоялась церемония вручения военнослужащим ключей от служебных квартир. В мероприятии участвовал председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.
Выступая на церемонии, он подробно остановился на условиях, которые государство создает для военнослужащих, и призвал личный состав добросовестно, ответственно и преданно служить родине.
Отмечается, что ранее здание находилось в заброшенном состоянии. На его реконструкцию выделили средства из республиканского бюджета. Работы по ремонту и модернизации начались в марте.