15:33
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.11
Власть

Ключи от служебных квартир в Сулюкте вручил военнослужащим глава ГКНБ

В Сулюкте Баткенской области состоялась церемония вручения военнослужащим ключей от служебных квартир. В мероприятии участвовал председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Выступая на церемонии, он подробно остановился на условиях, которые государство создает для военнослужащих, и призвал личный состав добросовестно, ответственно и преданно служить родине.

В воинской части № 2051 четырехэтажное здание капитально отремонтировали и переоборудовали в современный жилой дом на 64 квартиры. Жилье соответствует всем необходимым требованиям для проживания военнослужащих и членов их семей.

Отмечается, что ранее здание находилось в заброшенном состоянии. На его реконструкцию выделили средства из республиканского бюджета. Работы по ремонту и модернизации начались в марте.
Ссылка: https://24.kg/vlast/354394/
просмотров: 481
Версия для печати
Материалы по теме
Камчыбек Ташиев проверил село Достук в Баткенской области
Камчыбек Ташиев пообещал создать пограничникам достойные условия жизни и службы
Камчыбек Ташиев: Никакого спектакля — нужно выходить к людям и решать проблемы
Роберт Просинечки назначен главным тренером сборной Кыргызстана по футболу
Почему родственники ненавидят Камчыбека Ташиева
Ташиев жестко предупредил чиновников: Не можете без коррупции, уходите
Old Bishkek: Камчыбек Ташиев поручил Нариману Тюлееву снести лишний этаж
Визит Камчыбека Ташиева на стройку Old Bishkek вызвал волну мемов в соцсетях
Ташиев потребовал демонтировать конструкции у ЦУМа, сужающие проезжую часть
Выборы в ЖК. Камчыбек Ташиев проголосовал за мир, стабильность и будущее
Популярные новости
Old Bishkek под ударом: Минстрой потребовал снести этаж и&nbsp;расширить проспект Чуй Old Bishkek под ударом: Минстрой потребовал снести этаж и расширить проспект Чуй
Old Bishkek: Камчыбек Ташиев поручил Нариману Тюлееву снести лишний этаж Old Bishkek: Камчыбек Ташиев поручил Нариману Тюлееву снести лишний этаж
Камчыбек Ташиев: Никакого спектакля&nbsp;&mdash; нужно выходить к&nbsp;людям и&nbsp;решать проблемы Камчыбек Ташиев: Никакого спектакля — нужно выходить к людям и решать проблемы
Почему родственники ненавидят Камчыбека Ташиева Почему родственники ненавидят Камчыбека Ташиева
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
Red Petroleum и&nbsp;Chevrolet запускают грандиозную акцию &laquo;Путь к&nbsp;мечте&raquo; Red Petroleum и Chevrolet запускают грандиозную акцию «Путь к мечте»
Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25&nbsp;процентов на&nbsp;ОСАГО до&nbsp;конца года Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25 процентов на ОСАГО до конца года
Праздник к&nbsp;нам приходит! &laquo;Умай Групп&raquo; дарит 200 тысяч сомов Праздник к нам приходит! «Умай Групп» дарит 200 тысяч сомов
12 декабря, пятница
15:10
Камчыбек Ташиев проверил село Достук в Баткенской области Камчыбек Ташиев проверил село Достук в Баткенской облас...
15:05
Садыр Жапаров выступил на форуме, посвященном нейтралитету Туркменистана
14:58
Казахстан выступил за ужесточение ввоза автомобилей, Кыргызстан — против
14:55
В городе Ош торжественно открыли памятник Алишеру Навои
14:50
За шесть месяцев прямые инвестиции из Турции достигли почти $100 миллионов