Ключи от служебных квартир в Сулюкте вручил военнослужащим глава ГКНБ

В Сулюкте Баткенской области состоялась церемония вручения военнослужащим ключей от служебных квартир. В мероприятии участвовал председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Выступая на церемонии, он подробно остановился на условиях, которые государство создает для военнослужащих, и призвал личный состав добросовестно, ответственно и преданно служить родине.

В воинской части № 2051 четырехэтажное здание капитально отремонтировали и переоборудовали в современный жилой дом на 64 квартиры. Жилье соответствует всем необходимым требованиям для проживания военнослужащих и членов их семей.

Отмечается, что ранее здание находилось в заброшенном состоянии. На его реконструкцию выделили средства из республиканского бюджета. Работы по ремонту и модернизации начались в марте.