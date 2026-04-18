Пострадавшего в ДТП в Баткене военнослужащего доставили спецбортом в Бишкек

Военнослужащий, получивший тяжелые травмы в результате ДТП в Лейлекском районе Баткенской области был транспортирован самолетом в столицу. Его госпитализировали в отделение реанимации Национального госпиталя, сообщили в Минздраве.

Медики борются за жизнь военнослужащего

Сейчас состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое, он находится в коме на аппарате ИВЛ.

Ход лечения лично контролирует министр здравоохранения Дамир Осмонов. Врачи принимают все необходимые меры для стабилизации состояния и продолжения интенсивной терапии.

Напомним, авария произошла 4 апреля. Пострадавший, 2004 года рождения, поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом мозга.

По поручению президента Садыра Жапарова для спасения жизни рядового были мобилизованы лучшие медицинские ресурсы. Ранее пациента прооперировали специалисты, прибывшие по линии санавиации, однако до сегодняшнего дня он оставался нетранспортабельным.