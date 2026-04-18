Происшествия

Пострадавшего в ДТП в Баткене военнослужащего доставили спецбортом в Бишкек

Военнослужащий, получивший тяжелые травмы в результате ДТП в Лейлекском районе Баткенской области был транспортирован самолетом в столицу. Его госпитализировали в отделение реанимации Национального госпиталя, сообщили в Минздраве. 

пресс-службы Министерства здравоохранения
Фото пресс-службы Министерства здравоохранения. Медики борются за жизнь военнослужащего

Военнослужащий в тяжелом состоянии: президент взял ситуацию под личный контроль

Сейчас состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое, он находится в коме на аппарате ИВЛ.

Ход лечения лично контролирует министр здравоохранения Дамир Осмонов. Врачи принимают все необходимые меры для стабилизации состояния и продолжения интенсивной терапии.

Напомним, авария произошла 4 апреля. Пострадавший, 2004 года рождения, поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом мозга.

По поручению президента Садыра Жапарова для спасения жизни рядового были мобилизованы лучшие медицинские ресурсы. Ранее пациента прооперировали специалисты, прибывшие по линии санавиации, однако до сегодняшнего дня он оставался нетранспортабельным.
В Бишкеке сбили двух школьниц
Жуткое ДТП на трассе Балыкчи — Тон. Есть погибшие
Пьяных водителей будут сажать до 10 лет. Жогорку Кенеш принял закон
Наезд в Бишкеке: водитель сбил женщину и протащил инспектора, пытаясь скрыться
В Баткене сегодня прооперируют солдата, пострадавшего в ДТП
ДТП с участием военнослужащего. Генпрокурора КР просят взять дело под контроль
ДТП с военнослужащим. Из Оша в Баткенскую область направлены врачи
В Бишкеке число ДТП со скутерами и мопедами за четыре года выросло в 12 раз
Снова ДТП на том же месте: в Садовом произошла новая авария
В Бишкеке за два месяца пострадали 34 человека в ДТП со скутерами
В&nbsp;МВД прокомментировали видео с&nbsp;избиением парня при задержании В МВД прокомментировали видео с избиением парня при задержании
Военная техника и&nbsp;запрет на&nbsp;передвижение. На&nbsp;Иссык-Куле вводят комендантский час Военная техника и запрет на передвижение. На Иссык-Куле вводят комендантский час
Экс-сотруднику ГКНБ по&nbsp;Иссык-Кульской области предъявлены обвинения в&nbsp;коррупции Экс-сотруднику ГКНБ по Иссык-Кульской области предъявлены обвинения в коррупции
Жесткое задержание в&nbsp;Бишкеке попало на&nbsp;видео. МВД начало проверку Жесткое задержание в Бишкеке попало на видео. МВД начало проверку
Бизнес
Праздник фейерверков и&nbsp;музыки к&nbsp;148-летию Бишкека состоится 25&nbsp;апреля Праздник фейерверков и музыки к 148-летию Бишкека состоится 25 апреля
От&nbsp;Ормузского пролива до&nbsp;кыргызских АЗС. Как удержать цены на&nbsp;топливо в&nbsp;стране? От Ормузского пролива до кыргызских АЗС. Как удержать цены на топливо в стране?
Открытие нового учебного корпуса в&nbsp;медуниверситете &laquo;Авиценна&raquo; Открытие нового учебного корпуса в медуниверситете «Авиценна»
BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по&nbsp;греко-римской борьбе&nbsp;&mdash; 2026 BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по греко-римской борьбе — 2026
