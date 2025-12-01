Власти США приостановили рассмотрение всех прошений об убежище. Решение приняла Служба гражданства и иммиграции (USCIS) после гибели служащей Национальной гвардии при стрельбе в Вашингтоне. В атаке подозревается мигрант из Афганистана.



Глава USCIS Джозеф Эдлоу заявил, что эта мера будет действовать «до тех пор, пока мы не обеспечим максимально возможную проверку каждого иностранца». Госдепартамент Соединенных Штатов отдельно объявил о приостановке выдачи виз всем гражданам Афганистана.



Джозеф Эдлоу также сообщил, что по указанию президента Дональда Трампа распорядился «провести полномасштабную и тщательную перепроверку грин-карт каждого мигранта из всех стран, вызывающих обеспокоенность». К этому списку власти США относят 19 государств. В их числе — в основном страны Африки, а также Туркменистан, Венесуэла, Куба, Гаити и другие.

Решение последовало после того, как подозреваемым в стрельбе назван гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал. Он прибыл в Штаты в 2021 году в рамках программы, которая предлагала особую иммиграционную защиту афганцам после вывода американских войск из Афганистана, и получил убежище в апреле 2025-го.

Министерство внутренней безопасности сообщило, что немедленно приостанавливает обработку всех иммиграционных запросов, связанных с гражданами Афганистана, а также пересматривает дела об убежище, одобренные при Джо Байдене.

С момента вывода американских войск из Афганистана в 2021 году в США переселились более 190 тысяч афганцев.

Дональд Трамп в своем видеообращении обвинил администрацию Джо Байдена в том, что именно она допустила въезд предполагаемого стрелка. Он заявил, что Соединенные Штаты должны «перепроверить каждого прибывшего из Афганистана при Байдене» и принимать меры для депортации иностранцев из любой страны, которые, по словам главы Белого дома, «не приносят пользы США».