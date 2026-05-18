Власть

Первое заседание по делу Камчыбека Ташиева пройдет за закрытыми дверями

В Первомайском районном суде Бишкека сегодня состоятся предварительные слушания по уголовному делу в отношении бывшего главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Ранее Генеральная прокуратура утвердила обвинительный акт и направила материалы дела в суд.

По словам адвоката Икрамидина Айткулова, Камчыбеку Ташиеву предъявлены обвинения по статьям о приготовлении к насильственному захвату власти и злоупотреблении должностным положением. Вместе с ним по делу проходят еще несколько человек.

Уголовное дело имеет гриф «Секретность», поэтому судебные заседания будут проходить в закрытом режиме. Участникам процесса запрещено разглашать материалы следствия и детали разбирательства.

Напомним, президент Садыр Жапаров ранее заявлял, что возможную причастность Камчыбека Ташиева к «письму 75» должны установить следствие и суд.
