Происшествия

Разыскивается Анарбай Суванкулов. Вышел из дома в Бишкеке и пропал

Внимание, розыск! 21 апреля в УВД Первомайского района Бишкека с заявлением обратился гражданин А.И. с просьбой оказать содействие в розыске его отца Анарбая Суванкулова, 1955 года рождения.

По имеющимся данным, 21 апреля примерно в 6.00 Анарбай Суванкулов вышел из дома, расположенного на улице Гайыпова, и с тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Был одет в черную куртку, черные штаны, черную шапку и черные туфли.

Особые приметы: мужчина дезориентирован и страдает потерей памяти.

«Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Анарбая Суванкулова, просим незамедлительно сообщить по телефону 0702519806 или на номер 102 ГУВД столицы», — говорится в сообщении.
