Амангельдиев: Кыргызстан стремится обеспечить себя ГСМ на 100 процентов

Кыргызстан стремится обеспечить себя ГСМ на 100 процентов. Об этом заявил сегодня журналистам первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев в рамках проекта «Открытый кабинет».

По его словам, в стране имеется несколько нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

«Сегодня республика импортирует 1,2 миллиона тонн ГСМ. Завод «Джунда» может производить до 800 тысяч тонн. Но сейчас из-за устаревшего оборудования там идет полная модернизация. После нее не будет допускаться выделения вредных отходов в воздух.

На сегодня у нас производятся дизель и мазут, однако этого объема пока не хватает для внутреннего пользования. До 2028 года завершится модернизация НПЗ в Кочкор-Ате. На этот проект из бюджета выделен кредит в размере $450 миллионов. Сырье будет импортироваться, а на отечественных НПЗ его станут перерабатывать в готовый продукт», — подытожил Данияр Амангельдиев.