В Вашингтоне неизвестный открыл стрельбу по военным Национальной гвардии США

В Вашингтоне мужчина открыл стрельбу по военным Национальной гвардии США. Инцидент произошел в нескольких кварталах от Белого дома, сообщают СМИ.

Двух раненых военных доставили в больницу. Глава Минобороны США Пит Хегсет заявил, что они находятся в критическом состоянии.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на сообщения о стрельбе. По его словам, стрелок также был серьезно ранен открытым в ответ огнем. Он пообещал, что мужчина «заплатит очень высокую цену».

В полиции заявили, что подозреваемый задержан.

«Белый дом осведомлен об этой трагической ситуации и активно следит за ее развитием», — сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Военнослужащие Национальной гвардии из нескольких штатов несколько месяцев находятся в Вашингтоне в рамках антикриминальной операции, объявленной президентом Дональдом Трампом. Президент США приказал перебросить бойцов Национальной гвардии в Вашингтон в августе. По словам Трампа, Вашингтон «захватили жестокие банды и кровожадные преступники», а он лишь хочет сделать город «безопаснее и красивее».