В США проверят грин-карты выходцев из 19 стран после стрельбы в Вашингтоне

Власти США объявили о масштабной проверке всех грин-карт, выданных уроженцам 19 стран, которые администрация Дональда Трампа относит к «группе риска». Соответствующее распоряжение президент дал после стрельбы в Вашингтоне, где были убиты двое военнослужащих Национальной гвардии. Об этом сообщает CNN.

Директор Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Джозеф Эдлоу заявил, что президент поручил ему провести «полномасштабную и тщательную перепроверку» всех действующих грин-карт граждан из этих государств.

Как сообщается, в число этих 19 стран входят Афганистан, Бирма, Чад, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан, Йемен, Бурунди, Куба, Лаос, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистан и Венесуэла.

В USCIS отметили, что при проверке будут учитывать «негативные факторы, характерные для данной страны», включая возможность «выдачи защищенных документов, удостоверяющих личность».

Решение последовало после того, как подозреваемым в стрельбе был назван гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал. Он прибыл в США в 2021 году в рамках программы, которая предлагала особую иммиграционную защиту афганцам после вывода американских войск из Афганистана и получил убежище в апреле 2025 года.

Министерство внутренней безопасности сообщило, что немедленно приостанавливает обработку всех иммиграционных запросов, связанных с гражданами Афганистана, а также пересматривает дела об убежище, одобренные при Джо Байдене.

С момента вывода американских войск из Афганистана в 2021 году в США переселились более 190 тысяч афганцев.

Дональд Трамп в своем видеообращении обвинил администрацию Джо Байдена в том, что именно она допустила въезд предполагаемого стрелка. Он заявил, что страна должна «перепроверить каждого прибывшего из Афганистана при Байдене» и предпринимать меры для депортации иностранцев из любой страны, которые, по его словам, «не приносят пользы США».