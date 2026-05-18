Кабмин Кыргызстана в 2026 году не планирует выпуск евробондов

В 2026 году кабмин не планирует выпуск евробондов, заявил сегодня на встрече с журналистами первый зампред кабмина Данияр Амангельдиев.

По его словам, внешний и внутренний долг страны остается стабильным благодаря росту экономики.

«Как вы знаете, наш внешний долг и его обслуживание тесно связаны с экономическими показателями, в частности с объемом валового внутреннего продукта. Тот разрыв, который существовал до 2022 года, и сегодняшнее состояние экономики позволяют нам осуществлять еще значительные объемы заимствований.

Принято решение привлекать средства только под те экономические проекты, которые имеют окупаемость. Если посмотреть на структуру наших заимствований, то будет видно, что они направлены исключительно в этот сектор. Мы перестали брать займы на поддержку бюджета, социальные расходы или выплату заработной платы. Раньше мы привлекали средства на поддержку бюджета, но на сегодня полностью отказались от этой практики», — пояснил Данияр Амангельдиев.

Он добавил, что ранее во время зарубежных визитов президента кыргызская сторона регулярно обращалась за грантами для поддержания бюджета.

«С 2021 года глава государства сказал, что мы должны быть финансово независимыми. Сегодня объем нашей экономики уже превысил 2 триллиона сомов, а бюджет — триллион. Реформы проводились в том числе за счет внутренних облигаций. Это позволило нам диверсифицировать депозитную базу, накопленную нашими банками, чтобы она работала на благо экономики.

Я считаю это очень хорошим показателем. Раньше депозитная база всегда была высокой, но банки, по сути, занимались лишь «ломбардным» финансированием. Сейчас же эти финансовые ресурсы направлены на стимулирование и разгон экономики», — добавил зампред кабмина.

Напомним, что в 2025 году Минфин осуществил выпуск государственных казначейских облигаций в иностранной валюте (еврооблигации) на $700 миллионов на Лондонской фондовой бирже.