Общество

В России более 80 процентов детей мигрантов не приняли в школы

В России более 80 процентов детей мигрантов не приняли в школы. Об этом пишет DW.

По данным издания, лишь 19 процентов детей из семей иностранцев смогли поступить в российские школы после сдачи ставшего обязательным для них теста по русскому языку и правильного оформления необходимых документов родителями.

В сентябре Рособрнадзор сообщал, что обязательное для иностранцев тестирование по русскому языку успешно выполнили 2 тысячи 964 ребенка из 5 тысяч 940. Это почти 50 процентов сдававших и 12,6 процента от числа тех, кто подавал такие заявки, отмечает РБК.

В РФ обязательные тесты для поступающих в школу детей из иностранных семей были введены в апреле 2025 года. Сложность таких тестов варьируется в зависимости от класса, в который планирует поступить ребенок. При этом законопроект был прописан так, что под него частично подпадают и дети из семей иностранцев, для которых русский является единственным языком.
