Общество

В РФ более 35 процентов мигрантов не сдали русский язык с первой попытки

В России в четвертом квартале 2025 года более 35 процентов мигрантов не сдали экзамен по русскому языку с первой попытки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки РФ.

Согласно данным мониторинга, в октябре–декабре экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства сдавали 201 тысяча 675 человек. Из них экзамен успешно сдали 87,9 процента, а 35,5 процента не справились с заданием с первой попытки.

Аттестация проводится по трем уровням: первый — получение разрешения на работу в России (патент), второй — разрешение на временное проживание, третий — вид на жительство.

Каждый экзамен включает три блока: тестирование по русскому языку, проверка знаний истории России и основ законодательства.
