13:08
USD 87.45
EUR 103.20
RUB 1.14
Власть

Байсалов об исторической правде: Мы вправе пересматривать дела репрессированных

Заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов в эксклюзивном интервью 24.kg высказался о языковой политике, советском наследии и попытках некоторых кругов представить Кыргызстан как «антиколониальный проект». Чиновник подчеркнул: страна останется многоязычной и многонациональной, а русский язык продолжит играть значимую роль.

По его словам, разговоры о вытеснении русского языка или попытках «отмены» культурного кода прошлого не соответствуют действительности.

«Мы не собираемся становиться моноязычным государством. Никто не планирует запрещать русский язык или искусственно его вытеснять. Мы переросли этап пещерного национализма», — заявил Эдиль Байсалов.

Читайте по теме
Эдиль Байсалов «без фильтра»: свобода слова, цены и почему соцсети травят страну

Он отмечает, что информационное пространство Кыргызстана по-прежнему формируется в основном русскоязычным контентом — вплоть до того, что даже жители полностью кыргызских сел объясняются друг другу в любви на русском.

«Мы часть русского мира — не в политическом, а в культурном смысле. Я воспитан на великой русской литературе и не собираюсь от нее отрекаться», — сказал он.

При этом чиновник подчеркнул: национальная государственность не будет строиться на противопоставлении России или на «антиимперском» нарративе, как это делают некоторые восточноевропейские страны.

Отдельно Эдиль Байсалов затронул тему переосмысления репрессий и исторической правды.

«Почему мы не имеем права исследовать дела наших репрессированных? В России реабилитируют своих исторических фигур, а когда мы делаем то же самое — нас за это критикуют. Это неумно и создает недоверие», — отметил он.

Зампред кабмина добавил, что Кыргызстан уважает старшие поколения и не намерен спешить с переименованиями советских топонимов.

В финале интервью Байсалов признал, что ностальгия по СССР в обществе сохраняется, поскольку во многих аспектах кыргызскому народу тогда жилось лучше, и это факт, с которым государству также приходится работать.

Полное интервью вы можете посмотреть на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/vlast/360884/
просмотров: 303
Версия для печати
Материалы по теме
Эдиль Байсалов: Демократия превратилась в ругательное слово из-за игр элит
Эдиль Байсалов «без фильтра»: свобода слова, цены и почему соцсети травят страну
Будут не хуже, чем в Чехии и Турции. Эдиль Байсалов о больницах в Кыргызстане
Не хотят жить под забором. Эдиль Байсалов о нехватке врачей в регионах
Специально вызвал резонанс. Эдиль Байсалов о приеме на работу учителей с улицы
Есть ошибки, но результат будет. Эдиль Байсалов о переходе на 12-летнее обучение
Эдиль Байсалов: Сегодня бедности больше в городе, чем в селах
Республиканскому бюджету дополнительно необходимо 70 миллиардов сомов
Президента это злит. Кабмин признал наличие барьеров при получении пособий
Пять лет реформ: Эдиль Байсалов пообещал, что дальше будет «еще интереснее»
Популярные новости
Жапаров: Один генерал присвоил более 70&nbsp;автошкол, превратив их&nbsp;в&nbsp;личный бизнес Жапаров: Один генерал присвоил более 70 автошкол, превратив их в личный бизнес
Садыр Жапаров передал систему техосмотра под контроль управделами Садыр Жапаров передал систему техосмотра под контроль управделами
Назначена директор государственного предприятия &laquo;Центр единого окна&raquo; при ГТС Назначена директор государственного предприятия «Центр единого окна» при ГТС
Вице-мэр заблокирован: неизвестный водитель устроил затор у&nbsp;Жогорку Кенеша Вице-мэр заблокирован: неизвестный водитель устроил затор у Жогорку Кенеша
Бизнес
Технологии на&nbsp;службе государства: тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; для госслужащих Технологии на службе государства: тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
MegaKassa от&nbsp;MEGA: полноценная касса в&nbsp;смартфоне предпринимателя MegaKassa от MEGA: полноценная касса в смартфоне предпринимателя
Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по&nbsp;всему Кыргызстану Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по всему Кыргызстану
ЧПК &laquo;Джунда&raquo; провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты ЧПК «Джунда» провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты
6 февраля, пятница
12:52
Землю детского оздоровительного центра в Кара-Суу вернули государству Землю детского оздоровительного центра в Кара-Суу верну...
12:34
Подключать газ летом, а не зимой призывают кыргызстанцев. С чем это связано?
12:34
Байсалов об исторической правде: Мы вправе пересматривать дела репрессированных
12:18
В Караколе задержан мужчина за распространение экстремистских материалов
12:03
Арзымат Алдаяров: Бишкек должен быть полностью газифицирован до 2030 года