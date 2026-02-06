Байсалов об исторической правде: Мы вправе пересматривать дела репрессированных

Заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов в эксклюзивном интервью 24.kg высказался о языковой политике, советском наследии и попытках некоторых кругов представить Кыргызстан как «антиколониальный проект». Чиновник подчеркнул: страна останется многоязычной и многонациональной, а русский язык продолжит играть значимую роль.

По его словам, разговоры о вытеснении русского языка или попытках «отмены» культурного кода прошлого не соответствуют действительности.

«Мы не собираемся становиться моноязычным государством. Никто не планирует запрещать русский язык или искусственно его вытеснять. Мы переросли этап пещерного национализма», — заявил Эдиль Байсалов.

Он отмечает, что информационное пространство Кыргызстана по-прежнему формируется в основном русскоязычным контентом — вплоть до того, что даже жители полностью кыргызских сел объясняются друг другу в любви на русском.

«Мы часть русского мира — не в политическом, а в культурном смысле. Я воспитан на великой русской литературе и не собираюсь от нее отрекаться», — сказал он.

При этом чиновник подчеркнул: национальная государственность не будет строиться на противопоставлении России или на «антиимперском» нарративе, как это делают некоторые восточноевропейские страны.

Отдельно Эдиль Байсалов затронул тему переосмысления репрессий и исторической правды.

«Почему мы не имеем права исследовать дела наших репрессированных? В России реабилитируют своих исторических фигур, а когда мы делаем то же самое — нас за это критикуют. Это неумно и создает недоверие», — отметил он.

Зампред кабмина добавил, что Кыргызстан уважает старшие поколения и не намерен спешить с переименованиями советских топонимов.

В финале интервью Байсалов признал, что ностальгия по СССР в обществе сохраняется, поскольку во многих аспектах кыргызскому народу тогда жилось лучше, и это факт, с которым государству также приходится работать.

Полное интервью вы можете посмотреть на сайте 24.kg.