В шести городах Кыргызстана сегодня пройдет тотальный диктант

18 апреля по всему миру пройдет акция «Тотальный диктант». В 2026 году диктант напишут на шести континентах в 54 странах земного шара, в том числе за полярным кругом. Об этом сообщили организаторы.

В Кыргызстане диктант начнется в 14.00 на нескольких площадках в шести городах: Бишкеке, Оше, Канте, Нарыне, Таласе и Кызыл-Кие.

В этот день весь мир будет писать текст Алексея Варламова.

Тотальный диктант — ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции — показать, что быть грамотным важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.