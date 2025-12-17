В РФ за липовые сертификаты о владении русским языком мигрантами осудили группу

В Москве вынесли приговор преступной группе за выдачу мигрантам липовых сертификатов о владении русским языком, сообщает Следственный комитет России в своем Telegram-канале.

Фигуранты уголовного дела о выдаче, в том числе сотрудником Института имени Пушкина, поддельных сертификатов для мигрантов получили от двух до трех лет колонии общего режима.

В апреле 2024 года сообщалось о задержании пяти человек, которые занимались незаконной выдачей сертификатов о знании русского языка для получения мигрантами вида на жительство. Было возбуждено уголовное дело по статьям «Организация незаконной миграции» и «Превышение должностных полномочий».

Институт Пушкина опровергал задержание кого-либо из штатных сотрудников, но после проверки в вузе, установившей факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена для мигрантов, его ректор Наталья Трухановская была снята с должности.

По версии следствия, члены группировки организовали незаконную выдачу иностранцам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России. Эти сертификаты были необходимы для предоставления в миграционные органы МВД, однако большая часть иностранцев не обладала необходимыми знаниями.

Документы, дающие право на пребывание в РФ и оформленные на основании данных сертификатов, были аннулированы.