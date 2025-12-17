14:59
USD 87.45
EUR 102.79
RUB 1.10
Происшествия

В РФ за липовые сертификаты о владении русским языком мигрантами осудили группу

В Москве вынесли приговор преступной группе за выдачу мигрантам липовых сертификатов о владении русским языком, сообщает Следственный комитет России в своем Telegram-канале.

Фигуранты уголовного дела о выдаче, в том числе сотрудником Института имени Пушкина, поддельных сертификатов для мигрантов получили от двух до трех лет колонии общего режима.

В апреле 2024 года сообщалось о задержании пяти человек, которые занимались незаконной выдачей сертификатов о знании русского языка для получения мигрантами вида на жительство. Было возбуждено уголовное дело по статьям «Организация незаконной миграции» и «Превышение должностных полномочий».

Институт Пушкина опровергал задержание кого-либо из штатных сотрудников, но после проверки в вузе, установившей факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена для мигрантов, его ректор Наталья Трухановская была снята с должности.

По версии следствия, члены группировки организовали незаконную выдачу иностранцам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России. Эти сертификаты были необходимы для предоставления в миграционные органы МВД, однако большая часть иностранцев не обладала необходимыми знаниями.

Документы, дающие право на пребывание в РФ и оформленные на основании данных сертификатов, были аннулированы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/354910/
просмотров: 121
Версия для печати
Материалы по теме
Некоторые иностранцы смогут временно жить в России без знания русского языка
Русский язык стал обязательным предметом в школах Северной Кореи
Путин поручил проработать вопрос доступа детей мигрантов к школам — Амангельдиев
Не может не радовать, что в Кыргызстане везде используется русский язык — Путин
Эдиль Байсалов: Нас не надо заставлять учить русский — мы и так его любим
Сертификаты соответствия, выданные в Кыргызстане, подвергают сомнению в России
В РФ предложили освободить некоторых детей мигрантов от теста по русскому языку
Таможенная служба РФ ужесточает контроль за товарами с сертификатами Кыргызстана
Производителям из КР нужен сертификат СТ-1: для чего, пояснили в Минэкономики
В России детям мигрантов разрешат пересдавать экзамены по русскому языку
Популярные новости
Экс-главу Чуйской области&nbsp;КР обвинили в&nbsp;многоженстве Экс-главу Чуйской области КР обвинили в многоженстве
ГКНБ задержал начальника управления Службы охраны МВД ГКНБ задержал начальника управления Службы охраны МВД
Увольнение министра науки. Чиновника задержали нетрезвым за&nbsp;рулем&nbsp;&mdash; СМИ Увольнение министра науки. Чиновника задержали нетрезвым за рулем — СМИ
Граждан Казахстана, Кыргызстана и&nbsp;Узбекистана освободили из&nbsp;рабства в&nbsp;Мьянме Граждан Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана освободили из рабства в Мьянме
Бизнес
Летите в&nbsp;отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15&nbsp;процентов на&nbsp;туристическую страховку Летите в отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15 процентов на туристическую страховку
Международные переводы по&nbsp;&laquo;Золотой Короне&raquo; стали доступны в&nbsp;Optima24 Международные переводы по «Золотой Короне» стали доступны в Optima24
MegaPay присоединился к&nbsp;проекту взаимного эквайринга &laquo;Элкарт&raquo;&nbsp;&mdash; HUMO MegaPay присоединился к проекту взаимного эквайринга «Элкарт» — HUMO
Скоропостижно ушла из&nbsp;жизни отличник народного образования Алиймахан Наржигитова Скоропостижно ушла из жизни отличник народного образования Алиймахан Наржигитова
17 декабря, среда
14:50
Летите в отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15 процентов на туристическую страховку Летите в отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15 процентов на тур...
14:42
Нурланбек Тургунбек уулу вновь стал спикером Жогорку Кенеша
14:42
В РФ за липовые сертификаты о владении русским языком мигрантами осудили группу
14:34
Эксперт ВОЗ: Новый вариант вируса AH3N2 не включен в состав вакцин
13:48
Тоо-Ашуу: введено временное ограничение для большегрузных автомобилей