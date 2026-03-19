Посольство РФ заявило о провокациях вокруг русского языка в Кыргызстане

Посольство Российской Федерации в Кыргызской Республике отреагировало на публикации в соцсетях, касающиеся высказываний отдельных общественных деятелей о статусе русского языка.

В дипмиссии отметили, что подобные темы все чаще приобретают конфронтационный характер и активно навязываются в информационном пространстве.

«Считаем целесообразным, не вдаваясь в полемику, напомнить положения Конституции Кыргызской Республики», — говорится в заявлении.

В посольстве подчеркнули, что согласно Основному закону, кыргызский язык является государственным, а русский — официальным. При этом всем этническим группам гарантируется право на сохранение и развитие родного языка, а государство обеспечивает условия для изучения государственного, официального и иностранных языков.

Также в дипмиссии напомнили, что Конституция запрещает дискриминацию по языковому и иным признакам, а государство обязано обеспечивать межэтническое согласие.

По мнению посольства, распространяемые в соцсетях провокационные высказывания и действия отдельных лиц «дискредитируют Основной закон Кыргызстана, подрывают государственные устои и способствуют разжиганию межнациональной розни».

В заявлении отмечается, что активности так называемых «языковых патрулей» в Бишкеке противоречат курсу руководства Кыргызстана, которое сохраняет бережное отношение к русскому языку, а также духу стратегического партнерства и союзничества между Кыргызстаном и Россией. В дипмиссии подчеркнули, что страны объединяют общая история, культурные и духовные ценности.

Отметим, что в заявлении диппредставительства не упоминаются конкретные общественные деятели.