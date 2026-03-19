Общество

Посольство РФ заявило о провокациях вокруг русского языка в Кыргызстане

Посольство Российской Федерации в Кыргызской Республике отреагировало на публикации в соцсетях, касающиеся высказываний отдельных общественных деятелей о статусе русского языка.

В дипмиссии отметили, что подобные темы все чаще приобретают конфронтационный характер и активно навязываются в информационном пространстве.

«Считаем целесообразным, не вдаваясь в полемику, напомнить положения Конституции Кыргызской Республики», — говорится в заявлении.

В посольстве подчеркнули, что согласно Основному закону, кыргызский язык является государственным, а русский — официальным. При этом всем этническим группам гарантируется право на сохранение и развитие родного языка, а государство обеспечивает условия для изучения государственного, официального и иностранных языков.

Также в дипмиссии напомнили, что Конституция запрещает дискриминацию по языковому и иным признакам, а государство обязано обеспечивать межэтническое согласие.

По мнению посольства, распространяемые в соцсетях провокационные высказывания и действия отдельных лиц «дискредитируют Основной закон Кыргызстана, подрывают государственные устои и способствуют разжиганию межнациональной розни».

В заявлении отмечается, что активности так называемых «языковых патрулей» в Бишкеке противоречат курсу руководства Кыргызстана, которое сохраняет бережное отношение к русскому языку, а также духу стратегического партнерства и союзничества между Кыргызстаном и Россией. В дипмиссии подчеркнули, что страны объединяют общая история, культурные и духовные ценности.

Отметим, что в заявлении диппредставительства не упоминаются конкретные общественные деятели.
Материалы по теме
В РФ более 35 процентов мигрантов не сдали русский язык с первой попытки
Байсалов об исторической правде: Мы вправе пересматривать дела репрессированных
Дать школам право решать самим вопрос о приеме детей мигрантов предложили в РФ
В РФ за липовые сертификаты о владении русским языком мигрантами осудили группу
Некоторые иностранцы смогут временно жить в России без знания русского языка
Русский язык стал обязательным предметом в школах Северной Кореи
Путин поручил проработать вопрос доступа детей мигрантов к школам — Амангельдиев
Не может не радовать, что в Кыргызстане везде используется русский язык — Путин
Эдиль Байсалов: Нас не надо заставлять учить русский — мы и так его любим
В РФ предложили освободить некоторых детей мигрантов от теста по русскому языку
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Программа &laquo;Схемы&raquo; ГНС выявила, как за&nbsp;пять лет разорили &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; Программа «Схемы» ГНС выявила, как за пять лет разорили «Кыргызнефтегаз»
Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в&nbsp;соцсетях Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в соцсетях
Знаменитые лошадки у&nbsp;ЦУМа нашли во&nbsp;дворе частного дома в&nbsp;селе Восток Знаменитые лошадки у ЦУМа нашли во дворе частного дома в селе Восток
Бизнес
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
Щедрые скидки к&nbsp;светлым праздникам: минус 21&nbsp;процент в&nbsp;O!Store Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
KOICA улучшает систему учета и&nbsp;контроля продукции животноводства KOICA улучшает систему учета и контроля продукции животноводства
Акция от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo;: время низких ставок по&nbsp;кредитам Акция от «Элдик Банка»: время низких ставок по кредитам
