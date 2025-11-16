15:23
Консультативная встреча президентов стран региона: какие документы подписаны

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в рамках рабочего визита в Узбекистан принял участие и выступил на седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента

По итогам саммита подписан и принят ряд многосторонних документов, в том числе:

  • совместное заявление по итогам седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии;
  • сбращение глав государств Центральной Азии государствам-членам ООН по кандидатуре Кыргызской Республики в непостоянные члены Совета безопасности ООН на период 2027-2028 годы;
  • решение о награждении президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева почетным знаком глав государств Центральной Азии;
  • решение о полноправном участии Азербайджанской Республики в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.
  • концепция региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии;
  • каталог рисков безопасности Центральной Азии и меры по их предупреждению на 2026-2028 годы.

Консультативная встреча глав государств Центральной Азии — ежегодная встреча президентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Как правило, саммит проводится в одной из этих пяти стран по очереди. Цель таких встреч — обсуждение регионального сотрудничества, содействие эффективному взаимодействию и интеграции.
