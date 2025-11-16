Садыр Жапаров пригласил президентов стран региона на Всемирные игры кочевников

Президент Кыргызской Республики в рамках рабочего визита в Узбекистан принял участие и выступил на седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.

Фото пресс-службы президента

Садыр Жапаров поддержал присоединение Азербайджана к формату консультативных встреч в качестве полноправного члена, выразив уверенность, что участие братской республики откроет новые возможности для дальнейшего развития сотрудничества в регионе.

Он отметил, что в эпоху, когда перед регионом открываются новые горизонты возможностей, как никогда важно сохранять дух взаимного доверия и единства.

В этой связи Садыр Жапаров предложил, чтобы государства региона координировали позиции и выступали единым фронтом на площадках формата «Центральная Азия +», в частности, посредством организации консультаций внешнеполитических ведомств накануне саммитов с другими государствами.

В контексте укрепления сотрудничества в экономической сфере президент обозначил, что качественное наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества является общей ключевой задачей.

«Объем прямых иностранных инвестиций из стран Центральной Азии в Кыргызстан за прошлый год по сравнению с предыдущим годом показал рост на 15процентов, достигнув $135 миллионов. В целом за последние три года товарооборот Кыргызстана со странами Центральной Азии увеличился на 28 процентов.

В январе-августе этого года товарооборот Кыргызстана со странами Центральной Азии составил 1 миллиард $700 миллионов и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 14 процентов», — сказал Садыр Жапаров.

Для дальнейшего углубления реальной интеграции президент предложил сосредоточиться на трех ключевых шагах:

активно устранять барьеры во взаимной торговле, гармонизировать стандарты и технические регламенты;

развивать конкретные совместные производственные цепочки, отходя от сырьевой модели, формировать перерабатывающую промышленность и новые индустриальные кластеры;

использовать цифровизацию как катализатор роста: от электронной коммерции до создания трансграничных платформ для обмена информацией и укрепления кибербезопасности.

Касаясь вопросов развития инфраструктуры Садыр Жапаров отметил, что в регионе создается новая транспортная артерия.

«Строительство стратегически важной железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, не просто соединит, а переформатирует логистику, открыв нашим странам кратчайший путь к крупнейшим рынкам Азии и Европы.

В этом контексте, проект строительства Зангезурского коридора видится логическим и стратегическим продолжением железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан», - отметил он.

В целях повышения эффективности взаимодействия в транспортной сфере, предлагается разработать и запустить единую электронную платформу «Цифровой транзитный коридор» для обмена таможенными данными и оформления разрешительных документов по принципу «единого окна».

Кыргызстан открыт для реализации взаимовыгодных проектов, включая строительство ГЭС, и считает ключевым ориентиром эффективное использование общего ресурсного потенциала Центральной Азии.

Акцентирована значимость туризма как важного сектора экономики и инструмента сближения народов Центральной Азии, отмечен заметный рост взаимных поездок.

Президент КР указал на устойчивое развитие культурно-гуманитарного сотрудничества и сообщил, что в следующем году Кыргызстан примет шестые по счету Всемирные игры кочевников, и пригласил коллег и спортивные делегации стран региона принять участие в этом международном событии.

В мероприятии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Консультативная встреча глав государств Центральной Азии — ежегодная встреча президентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Как правило, саммит проводится в одной из этих пяти стран по очереди. Цель таких встреч — обсуждение регионального сотрудничества, содействие эффективному взаимодействию и интеграции.