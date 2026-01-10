Саммит большой семерки перенесут, чтобы он не совпал с днем рождения Трампа

Ежегодный саммит большой семерки будет отложен, чтобы его начало не совпало с празднованием дня рождения президента США Дональда Трампа, пишет Politico, ссылаясь на источники.

Ранее официально объявлялось, что саммит лидеров G7 пройдет 14-16 июня. Теперь он намечен 15-17 июня.

Трамп 14 июня будет отмечать свой 80-й день рождения (он совпадает с Днем флага США) и планирует в честь этого устроить «большой бой UFC».

Организаторы боя подтвердили, что мероприятие, которое состоится на лужайке Белого дома, окончательно согласовано и что на нем будут присутствовать 5 тысяч гостей.