Президент Азербайджана не приехал на неформальный саммит лидеров СНГ в Петербург

Неформальный саммит глав стран Содружества Независимых Государств сегодня прошел без участия президента Азербайджана. Ильхам Алиев не посетит встречу из-за «плотного рабочего графика», сообщили агентству Azertag в администрации азербайджанского лидера.

В Кремле ранее заявляли, что готовятся к приезду Ильхама Алиева. Однако после сообщения Azertag отметили, что «с пониманием» относятся к решению президента Азербайджана.

«Действительно, у всех глав государств очень напряженный график, тем более в декабре, в преддверии Нового года», — процитировало РИА Новости слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Напомним, накануне президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Россию. В Санкт-Петербурге он принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав стран — участниц СНГ.