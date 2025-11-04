США запланировали первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты после заявлений Дональда Трампа. Об этом сообщает Newsweek.

Фото иллюстративное. США запланировали первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты

Пентагон готовится к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд, но не оснащенной боеголовкой.

По данным издания, учения пройдут в середине этой недели. Запуск Minuteman III запланирован с военной базы «Ванденберг» в штате Калифорния. Траектория полета пройдет над Тихим океаном, ракета достигнет полигона противоракетной обороны на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах.

Армия Соединенных Штатов несколько раз в год испытывает имеющиеся межконтинентальные баллистические ракеты. В последний раз аналогичные учения проводились в мае, в прошлом году — дважды.

Ранее американский президент поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия «на равных» с другими государствами.