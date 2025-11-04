13:46
Власть

США запланировали первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты

США запланировали первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты после заявлений Дональда Трампа. Об этом сообщает Newsweek.

США запланировали первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты

Пентагон готовится к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд, но не оснащенной боеголовкой.

По данным издания, учения пройдут в середине этой недели. Запуск Minuteman III запланирован с военной базы «Ванденберг» в штате Калифорния. Траектория полета пройдет над Тихим океаном, ракета достигнет полигона противоракетной обороны на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах.

Армия Соединенных Штатов несколько раз в год испытывает имеющиеся межконтинентальные баллистические ракеты. В последний раз аналогичные учения проводились в мае, в прошлом году — дважды.

Ранее американский президент поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия «на равных» с другими государствами.

