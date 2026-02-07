12:37
Власть

В Омане прошел первый раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе

В Омане прошел первый раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе. Они состоялись впервые после обострения ситуации на Ближнем Востоке в июне 2025 года.

Reuters
Фото Reuters

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал их хорошим стартом и отметил, что диалог должен продолжаться без угроз и давления, в спокойной обстановке.

О том, как будут продолжаться переговоры, будет решено после консультаций в столицах, заметил он. Уточняется, что общение по другим вопросам с Соединенными Штатами не ведется.

Делегацию США возглавлял спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Также с американской стороны в контактах впервые принял участие представитель военных — глава Центрального командования Вооруженных сил Брэд Купер.

Иран и Штаты договорились продолжить переговоры по иранскому ядерному досье, сообщило агентство Tasnim.

Дополнительный раунд переговоров состоится в предстоящие дни, заявил со ссылкой на источник журналист Axios Барак Равид.

После переговоров Минфин США добавил 15 компаний и двух человек в связанный с Ираном санкционный список.

Как пишет The Wall Street Journal, Тегеран сообщил о своем нежелании останавливать обогащение ядерного топлива, что является одним из ключевых требований Вашингтона. Тем не менее иранские делегаты указали на свою готовность продолжить обсуждение и договорились о новых встречах с участием Омана. Отмечается, что позиции сторон практически не изменились, и разногласия по наиболее важным вопросам остаются весьма значительными. 
