Санкции против России. В Италии посчитали потери от запрета на экспорт унитазов

В Италии посчитали потери от запрета на экспорт унитазов в Россию. Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ Витторио Торрембини назвал сумму потерь для итальянского бизнеса из-за 19-го пакета санкций, который ввел Евросоюз.

По словам Витторио Торрембини, только от 19-го пакета санкций потери составят около 250 миллионов евро.

«А убытки непосредственно от запрета на продажу сантехники и унитазов — это 7 процентов нашего экспорта керамической плитки, то есть вот этой отрасли. Приблизительно это 140 миллионов евро. 140 миллионов евро, которые мы потеряем. Но ведь это еще и рабочие места, и так далее», — сказал он.

Он добавил, что помимо сантехники Италия продает цветы, игрушки для детей и организует туризм в России. «Вот все эти четыре сегмента попали в пакет санкций», — посетовал предприниматель.

Ранее Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России. Ограничения введены не только на компании и банки России, но и бизнес из стран Центральной Азии, Китая, Индии и Таиланда.

В санкционный список включены 21 физическое и 42 юридических лица, а также несколько юридических лиц из Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана. Они подозреваются в содействии обходу ранее введенных ограничений. ЕС запретил им любые транзакции с европейскими контрагентами и доступ к международным платежным системам. Введен полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа — с 25 апреля 2026 года по краткосрочным контрактам, с 1 января 2027 года — по долгосрочным.

Расширены также санкции против «теневого флота» из 117 танкеров, перевозящих российскую нефть. Введены ограничения против компаний «Роснефть» и «Газпромнефть».

Под санкции попали 12 компаний из Китая и Гонконга, три — из Индии и две — из Таиланда. Они обвиняются в поставках товаров двойного назначения, включая электронику и компоненты для военной промышленности.

Санкциями теперь запрещено доставлять в Россию розы, рододендроны и азалии, а также экспортировать листву, ветки деревьев, части растений и цветов без бутонов, травы, мхи и лишайники. Евросоюз запретил экспортировать в РФ и пластиковые игрушки с моторчиками. Под запрет попали унитазы и биде.
