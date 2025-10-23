17:11
Экономика

Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России: в списке есть компании из КР

Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Уже известно, что ограничения введены не только на компании и банки России, но и бизнес из стран Центральной Азии, Китая, Индии и Таиланда.

В санкционный список включены 21 физическое и 42 юридических лица, а также несколько юридических лиц из Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана. Они подозреваются в содействии обходу ранее введенных ограничений. ЕС запретил им любые транзакции с европейскими контрагентами и доступ к международным платежным системам.

Очередным пакетом санкций введен полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа — с 25 апреля 2026 года по краткосрочным контрактам, с 1 января 2027 года — по долгосрочным.

Расширены также санкции против «теневого флота» из 117 танкеров, перевозящих российскую нефть. Введены ограничения против компаний «Роснефть» и «Газпромнефть».

Под санкции попали 12 компаний из Китая и Гонконга, три — из Индии и две — из Таиланда. Они обвиняются в поставках товаров двойного назначения, включая электронику и компоненты для военной промышленности.

ЕС ограничил передвижение российских дипломатов по территории Евросоюза, чтобы «противодействовать попыткам дестабилизации».

По данным Bloomberg, новый пакет санкций также включает меры против пяти российских банков, криптобирж и нефтетрейдеров, действующих через Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, ОАЭ, Парагвай и Гонконг.

А еще теперь запрещено доставлять в Россию розы, рододендроны и азалии. Также запрещено экспортировать листву, ветки деревьев, части растений и цветов без бутонов, травы, мхи и лишайники. Евросоюз запретил экспортировать в РФ и пластиковые игрушки с моторчиками.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/348276/
