Дональд Трамп пригласил лидеров Центральной Азии в Вашингтон на саммит «С5+1». Об этом сообщает пресс-служба президента РК.

Уточняется, что глава Белого дома пригласил лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана на саммит «Центральная Азия — США» (формат «С5+1») в Вашингтон. Встреча состоится 6 ноября.

Это будет второй саммит в таком формате. Первый проходил в 2023 году в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Тогда американским лидером был Джо Байден.

Ранее Госдеп Соединенных Штатов информировал, что 26-30 октября Узбекистан и Казахстан посетят спецпредставитель по делам Южной и Центральной Азии Серджио Гор и первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау. В МИД РК позже сообщили, что темами переговоров станут вопросы региональной и двусторонней повестки в отношениях Астаны и Вашингтона, а также вопросы региональной безопасности, торговли, экономики и углубления взаимодействия в формате «С5+1».