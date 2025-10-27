Кыргызстан и Словакия отменят визы для владельцев дипломатических паспортов

Президент Садыр Жапаров подписал закон о ратификации соглашения между Кыргызстаном и Словакией об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Напомним, документ подписан 25 апреля 2025 года в Бишкеке во время официального визита министра иностранных и европейских дел Словакии Юрая Бланара в нашу страну. Он освобождает от необходимости получения виз владельцев дипломатических и служебных паспортов двух государств.

Министерству иностранных дел поручено уведомить словацкую сторону о выполнении всех внутренних процедур для вступления соглашения в силу.

Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.