17:25
USD 87.43
EUR 102.96
RUB 1.12
Общество

Кыргызстан и Таиланд вводят безвизовый режим для дипломатических работников

Кыргызстан и Таиланд вводят безвизовый режим для дипломатических работников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

По ее данным, 2 января 2026 года вступает в силу соглашение между кабинетом министров КР и правительством Таиланда о взаимном безвизовом режиме для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Документ, подписанный 27 сентября 2024-го в Нью-Йорке, упрощает порядок пересечения границ для официальных представителей двух государств. Новые правила начинают действовать с первых дней наступающего года.

Они предусматривают полное освобождение от визовых требований для въезда, выезда и временного пребывания. Согласно условиям, владельцы дипломатических и служебных (официальных) паспортов могут находиться на территории страны-партнера без визы до 90 дней в течение 180-дневного периода. Введение такого режима призвано активизировать политический диалог и облегчить организацию рабочих визитов госслужащих.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356532/
просмотров: 186
Версия для печати
Материалы по теме
Бои между Таиландом и Камбоджей продолжаются. Трамп обещает помирить страны
На границе Таиланда и Камбоджи возобновились боевые столкновения
Правительство РФ одобрило соглашение с Саудовской Аравией о безвизовом режиме
Узбекистан со следующего года вводит для граждан США безвизовый режим
Кыргызстан и Словакия отменят визы для владельцев дипломатических паспортов
Таиланд и Камбоджа в присутствии Дональда Трампа подписали «мирную сделку»
Кыргызстан и Оман отменят визы для владельцев дипломатических паспортов
В России вступил в силу безвизовый режим с Китаем
Премьером Таиланда стал политик, выступающий за декриминализацию марихуаны
Китай предоставит пробный безвизовый режим гражданам России
Популярные новости
В&nbsp;аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта В аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта
Граждане, чьи дома сносят из-за железной дороги, просят компенсации Граждане, чьи дома сносят из-за железной дороги, просят компенсации
Киевскую в&nbsp;Бишкеке сделают пешеходной: по&nbsp;улице запустят электробусы и&nbsp;трамвай Киевскую в Бишкеке сделают пешеходной: по улице запустят электробусы и трамвай
Генерал Чотбаев об&nbsp;Афганистане, цене слова и&nbsp;борьбе с&nbsp;лжеветеранами Генерал Чотбаев об Афганистане, цене слова и борьбе с лжеветеранами
Бизнес
Эксперты из&nbsp;37&nbsp;стран посетили Meet Global MICE Congress в&nbsp;Москве Эксперты из 37 стран посетили Meet Global MICE Congress в Москве
KFC рядом с&nbsp;теми, кому особенно важна поддержка KFC рядом с теми, кому особенно важна поддержка
Своевременная передача показаний счетчика газа&nbsp;&mdash; обязанность потребителей Своевременная передача показаний счетчика газа — обязанность потребителей
Зимние каникулы&nbsp;&mdash; 2026: оставайтесь онлайн с&nbsp;выгодным роумингом от&nbsp;О! Зимние каникулы — 2026: оставайтесь онлайн с выгодным роумингом от О!
29 декабря, понедельник
17:15
ИИ-мусор в YouTube: исследование выявило 20 процентов бесполезного контента ИИ-мусор в YouTube: исследование выявило 20 процентов б...
16:56
Стоимость серебра впервые превысила $81 за тройскую унцию
16:55
Эксперты из 37 стран посетили Meet Global MICE Congress в Москве
16:49
Кыргызстан и Таиланд вводят безвизовый режим для дипломатических работников
16:43
KFC рядом с теми, кому особенно важна поддержка