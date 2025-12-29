Кыргызстан и Таиланд вводят безвизовый режим для дипломатических работников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

По ее данным, 2 января 2026 года вступает в силу соглашение между кабинетом министров КР и правительством Таиланда о взаимном безвизовом режиме для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Документ, подписанный 27 сентября 2024-го в Нью-Йорке, упрощает порядок пересечения границ для официальных представителей двух государств. Новые правила начинают действовать с первых дней наступающего года.

Они предусматривают полное освобождение от визовых требований для въезда, выезда и временного пребывания. Согласно условиям, владельцы дипломатических и служебных (официальных) паспортов могут находиться на территории страны-партнера без визы до 90 дней в течение 180-дневного периода. Введение такого режима призвано активизировать политический диалог и облегчить организацию рабочих визитов госслужащих.