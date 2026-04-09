Для дипломатов Кыргызстана и Омана ввели безвизовый режим

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о ратификации соглашения с правительством Омана. Документ отменяет визы для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Достигнутые договоренности закрепляют право на безвизовый въезд, выезд и транзит для обладателей дипломатических и служебных паспортов Кыргызстана и Омана. Теперь находиться на территории страны пребывания можно без оформления документов до 90 дней в течение 180-дневного периода.

Соглашение подписано в Нью-Йорке в сентябре 2025 года. Принятие закона позволит упростить официальные поездки и повысить деловую мобильность между государствами.