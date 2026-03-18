Общество

Лю Цзянпин: КНР никогда не требовала от КР первой ввести безвизовый режим

Китай никогда не требовал от Кыргызстана первым ввести безвизовый режим, заявила сегодня на брифинге Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в КР Лю Цзянпин.

Так она ответила на вопрос корреспондента 24.kg о том, верны ли высказывания замминистра иностранных дел в парламенте о том, что КНР потребовала от КР первой ввести безвизовый режим.

По ее словам, она как посол КНР в КР ответственно заявляет: никто, никогда и никому не говорил от китайской стороны о том, чтобы Кыргызстан ввел первым безвизовый режим.

«Сейчас идут переговоры на уровне МИД двух стран, и я уверена, что мы придем к общему положительному знаменателю. Китай приветствует увеличение людских потоков, поэтому мы работаем в этом направлении», — добавила Лю Цзянпин.

Корреспондент 24.kg попросил уточнить посла, как были введены безвизовые режимы для других стран Центральной Азии.

Посол отметила, что Казахстан и Узбекистан первыми ввели безвизовый режим для граждан КНР.
«Потом уже было подписано соглашение о взаимном безвизовом режиме», — добавила Лю Цзянпин.
