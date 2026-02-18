09:38
Общество

Третья группа кыргызстанцев отправилась на работу в Словакию

Третья группа кыргызстанцев отправилась на работу в Словакию, сообщает Центр трудоустройства граждан за рубежом.

Отправка состоялась после прохождения предвыездного обучения. Формат обучения был направлен на повышение информированности соискателей и их адаптацию к работе за границей. Во время подготовки соискателям разъяснили условия трудоустройства, права и обязанности работников, особенности трудового законодательства Словакии и правила пребывания в стране. Специалисты уделили внимание вопросам легальной занятости и снижению рисков при трудовой миграции.

Программа ориентирована на расширение международного сотрудничества и создание новых возможностей для граждан Кыргызстана на зарубежных рынках труда.  
