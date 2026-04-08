19:57
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.11
Общество

Кыргызстанцы могут учиться в Словакии. Объявлена стипендиальная программа

Начался прием заявок на участие в национальной стипендиальной программе Словацкой Республики для прохождения учебных, научных, творческих и преподавательских стажировок в 2026/27 учебном году.

По данным Министерства науки, высшего образования и инноваций, крайний срок подачи заявок — 30 апреля до 16.00.

Программа поддерживает мобильность иностранных студентов, докторантов, преподавателей вузов, научных и творческих работников, желающих пройти стажировку в вузах научно-исследовательских организаций Словакии.

Подробная информация о программе доступна на сайтах: www.stipendia.sk и www.scholarships.sk.

В случае возникновения вопросов, касающихся стипендий, соискатели могут обратиться напрямую к администраторам программы:

— Кристина Саллерова (nspsk@saia.sk) — для соискателей, проживающих за рубежом с постоянным местом жительства в Словакии;

— Сильвия Липовска (nspforeign2@saia.sk) — для иностранных соискателей (студентов и докторантов);

— Ондрей Арадский (nsp-foreign@saia.sk) — для иностранных соискателей (преподавателей, научных и/или творческих работников).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/369562/
просмотров: 405
Версия для печати
Материалы по теме
Стипендию для учебы в вузах Румынии могут получить абитуриенты из Кыргызстана
Посольство Венгрии прокомментировало ситуацию с конкурсным отбором в вузы страны
Президентскую стипендию в КР присвоили 90 студентам
Конкурс в вузы Венгрии. Чиновники обещают опубликовать официальные результаты
Кыргызстанцы жалуются на конкурсный отбор в вузы Венгрии
Третья группа кыргызстанцев отправилась на работу в Словакию
КР укрепляет сотрудничество с Венгрией в рамках программы студенческих стипендий
Новая возможность появилась для выпускников школ Кыргызстана
Китай выделяет 15 стипендий для граждан Кыргызстана
Лучшие студенты вузов Кыргызстана получили президентские стипендии
Популярные новости
Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в&nbsp;наступившие выходные Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
В&nbsp;этом году в&nbsp;паломничество из&nbsp;Кыргызстана отправятся 6&nbsp;тысяч 60&nbsp;человек В этом году в паломничество из Кыргызстана отправятся 6 тысяч 60 человек
В&nbsp;Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на&nbsp;6-8 апреля В Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на 6-8 апреля
Бизнес
MBANK провел финансовые уроки для школьников и&nbsp;студентов в&nbsp;рамках GMW 2026 MBANK провел финансовые уроки для школьников и студентов в рамках GMW 2026
Воздух в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;покупка квартиры: что важно при выборе жилья в&nbsp;2026 году Воздух в Бишкеке и покупка квартиры: что важно при выборе жилья в 2026 году
Сети магазинов O!Store 10&nbsp;лет: большой юбилей и&nbsp;10&nbsp;крутых подарков Сети магазинов O!Store 10 лет: большой юбилей и 10 крутых подарков
&laquo;Капитал Банк&raquo;: быстрые, удобные и&nbsp;выгодные переводы на&nbsp;карты российских банков «Капитал Банк»: быстрые, удобные и выгодные переводы на карты российских банков
8 апреля, среда
19:42
Покрасили, но не убрали. Ларьки у памятника Панфилову в Бишкеке вновь появились Покрасили, но не убрали. Ларьки у памятника Панфилову в...
19:23
Студенты становятся драйвером благотворительности в Кыргызстане
19:06
Чемпионат Азии по борьбе. Кыргызстанец Раззак Бейшекеев выиграл золото
19:01
Казахстан и Кыргызстан возглавили рейтинг доступного отдыха для россиян
18:58
MBANK провел финансовые уроки для школьников и студентов в рамках GMW 2026