Кыргызстанцы могут учиться в Словакии. Объявлена стипендиальная программа

Начался прием заявок на участие в национальной стипендиальной программе Словацкой Республики для прохождения учебных, научных, творческих и преподавательских стажировок в 2026/27 учебном году.

По данным Министерства науки, высшего образования и инноваций, крайний срок подачи заявок — 30 апреля до 16.00.

Программа поддерживает мобильность иностранных студентов, докторантов, преподавателей вузов, научных и творческих работников, желающих пройти стажировку в вузах научно-исследовательских организаций Словакии.

Подробная информация о программе доступна на сайтах: www.stipendia.sk и www.scholarships.sk.

В случае возникновения вопросов, касающихся стипендий, соискатели могут обратиться напрямую к администраторам программы:

— Кристина Саллерова (nspsk@saia.sk) — для соискателей, проживающих за рубежом с постоянным местом жительства в Словакии;

— Сильвия Липовска (nspforeign2@saia.sk) — для иностранных соискателей (студентов и докторантов);

— Ондрей Арадский (nsp-foreign@saia.sk) — для иностранных соискателей (преподавателей, научных и/или творческих работников).