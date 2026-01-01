16:06
Турция ввела безвизовый режим для туристов из Китая

Турция ввела режим безвизового въезда для граждан Китая, имеющих обычные паспорта и въезжающих в целях туризма и транзита. Президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал соответствующий указ.

Согласно новым правилам, китайские путешественники будут освобождены от необходимости оформлять визы при пребывании до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Соответствующий режим вступит в силу со 2 января 2026 года.

Отмечается, что решение принято для укрепления торговли и туризма между двумя странами. Отмена виз последовала за значительным ростом числа прибытий из Китая, который стал одним из самых быстрорастущих туристических рынков для Турции.

Согласно официальным данным, в 2024 году число китайских туристов, посетивших Турцию, выросло на 65,1 процента в годовом исчислении и составило примерно 410 тысяч человек. Этому способствовали улучшенное авиасообщение и растущий интерес к объектам культурного наследия этой страны.
