Дональд Трамп помиловал основателя криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао, сообщает The Wall Street Journal.

Фото The Wall Street Journal. Дональд Трамп помиловал основателя криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао

Отмечается, чтио решение было принято после нескольких месяцев лоббирования и поддержки, которую Чанпэн Чжао оказывал криптопроекту семьи президента США.

При администрации Джо Байдена биржа выплатила рекордный для индустрии штраф, а ее основатель получил тюремный срок и был формально отстранен от руководства.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп реализовал свое конституционное право, помиловав бизнесмена. Она назвала основателя Binance жертвой «войны администрации Джо Байдена против криптовалют» и объявила об ее окончании.

В 2023 году криптобиржа Binance признала вину в нарушениях закона о противодействии отмыванию денег, заплатив штраф в размере $3,4 миллиарда. Сам Чанпэн Чжao выплатил $50 миллионов, отбыл четырехмесячный тюремный срок и вышел на свободу в сентябре 2024 года.

Помилование может открыть Binance путь к возвращению на рынок США.

В апреле 2025 года Национальное агентство по инвестициям Кыргызстана и блокчейн-эксперт Чанпэн Чжао заключили меморандум о сотрудничестве. Согласно документу, стороны договорились о совместной работе по ряду направлений, включая инфраструктурную и технологическую поддержку. Однако с тех пор о продвижении договоренностей не сообщалось.