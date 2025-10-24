Дональд Трамп помиловал основателя криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао, сообщает The Wall Street Journal.
Отмечается, чтио решение было принято после нескольких месяцев лоббирования и поддержки, которую Чанпэн Чжао оказывал криптопроекту семьи президента США.
При администрации Джо Байдена биржа выплатила рекордный для индустрии штраф, а ее основатель получил тюремный срок и был формально отстранен от руководства.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп реализовал свое конституционное право, помиловав бизнесмена. Она назвала основателя Binance жертвой «войны администрации Джо Байдена против криптовалют» и объявила об ее окончании.
В 2023 году криптобиржа Binance признала вину в нарушениях закона о противодействии отмыванию денег, заплатив штраф в размере $3,4 миллиарда. Сам Чанпэн Чжao выплатил $50 миллионов, отбыл четырехмесячный тюремный срок и вышел на свободу в сентябре 2024 года.
Помилование может открыть Binance путь к возвращению на рынок США.
В апреле 2025 года Национальное агентство по инвестициям Кыргызстана и блокчейн-эксперт Чанпэн Чжао заключили меморандум о сотрудничестве. Согласно документу, стороны договорились о совместной работе по ряду направлений, включая инфраструктурную и технологическую поддержку. Однако с тех пор о продвижении договоренностей не сообщалось.