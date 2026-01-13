14:33
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.09
Экономика

В Кыргызстане ужесточат требования к участникам рынка виртуальных активов

Кабинет министров принял постановление, направленное на дальнейшее регулирование сферы виртуальных активов и создание устойчивых условий для развития крипторынка.

Согласно документу, действующие поставщики услуг виртуальных активов обязаны до 1 марта 2026 года привести минимальный размер уставного капитала в соответствие с требованиями, установленными положением о деятельности операторов торгов виртуальными активами (криптобирж). Эти требования были утверждены постановлением №514 от 16 сентября 2022 года.

Одновременно признан утратившим силу пункт 2 постановления кабмина №117 от 6 марта 2025 года,  которым ранее вносились изменения в правила регулирования виртуальных активов.

Постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/357627/
просмотров: 296
Версия для печати
Материалы по теме
Полномочия по утверждению норм охраны воздуха передали госорганам
В Кыргызстане отменили требования к обязательному аудиту в открытых компаниях
Кабмин уточнил правила безопасности эксплуатации аттракционов
Куда пойдут деньги от «красивых» номеров: кабмин меняет правила
В Кыргызстане более ста профессий получат особый график работы
Штрафы с камер онлайн: кабмин обсуждает новые правила рассылки постановлений
Кабмин Кыргызстана утвердил план мероприятий до 2030 года
Рывок до 2030-го: кабмин утвердил масштабный план с ростом ВВП до $30 миллиардов
В КР изменили правила приема и отбора кадров в правоохранительных органах
Кыргызстан официально вышел из межправсовета по нефти и газу
Популярные новости
Рубль и&nbsp;тенге подешевели, доллар дорожает. Курс валют на&nbsp;12&nbsp;января Рубль и тенге подешевели, доллар дорожает. Курс валют на 12 января
Кошелек кыргызстанцев в&nbsp;2026&nbsp;году: у&nbsp;кого вырастут доходы и&nbsp;расходы Кошелек кыргызстанцев в 2026 году: у кого вырастут доходы и расходы
Таджикистан и&nbsp;Узбекистан запускают мультимодальный транспортный коридор Таджикистан и Узбекистан запускают мультимодальный транспортный коридор
В&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;2026 года повышаются ставки акцизного налога на&nbsp;алкоголь В Кыргызстане с 2026 года повышаются ставки акцизного налога на алкоголь
Бизнес
Снижение мощностей и&nbsp;дефицит топлива: что происходит с&nbsp;ГСМ в&nbsp;России Снижение мощностей и дефицит топлива: что происходит с ГСМ в России
Мечты сбываются с&nbsp;Visa и&nbsp;MBANK: победитель едет в&nbsp;Барселону Мечты сбываются с Visa и MBANK: победитель едет в Барселону
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
13 января, вторник
14:26
Китай представил первое в мире программное обеспечение для хронометража на Луне Китай представил первое в мире программное обеспечение...
14:08
Вступили в силу льготы для предпринимателей, юридических и физлиц
13:55
Полномочия по утверждению норм охраны воздуха передали госорганам
13:46
МЧС объявило штормовое предупреждение в Бишкеке и Чуйской долине. Будет ветер
13:45
Строительство Орто-Токойской ГЭС выходит на завершающий этап