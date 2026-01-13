В Кыргызстане ужесточат требования к участникам рынка виртуальных активов

Кабинет министров принял постановление, направленное на дальнейшее регулирование сферы виртуальных активов и создание устойчивых условий для развития крипторынка.

Согласно документу, действующие поставщики услуг виртуальных активов обязаны до 1 марта 2026 года привести минимальный размер уставного капитала в соответствие с требованиями, установленными положением о деятельности операторов торгов виртуальными активами (криптобирж). Эти требования были утверждены постановлением №514 от 16 сентября 2022 года.

Одновременно признан утратившим силу пункт 2 постановления кабмина №117 от 6 марта 2025 года, которым ранее вносились изменения в правила регулирования виртуальных активов.

Постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.