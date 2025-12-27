14:09
USD 87.43
EUR 102.96
RUB 1.12
Происшествия

Пользователи криптокошелька Trust Wallet потеряли миллионы после хакерской атаки

В ночь на 26 декабря криптокошелек Trust Wallet подвергся хакерской атаке, в результате чего пользователи потеряли более $7 миллионов. Инцидент затронул только браузерную версию 2.68 расширения Chrome. Другие версии расширения и мобильное приложение остались в безопасности.

Основатель Binance и глава YZi Labs, которой принадлежит Trust Wallet, Чанпэн Чжао сообщил, что команда попросила пользователей браузерной версии 2.68 немедленно отключить или удалить ее, а затем установить обновленную версию 2.69.

Trust Wallet пообещал покрыть все убытки. Нативный токен кошелька TWT временно снизился в цене на 7 процентов после сообщения о взломе, однако впоследствии восстановился до прежних значений и торгуется на уровне около $0,83.

По предварительным данным, в браузерное расширение 2.68 внедрен вредоносный код, который перехватывал секретные фразы пользователей при импорте кошелька и отправлял их злоумышленникам. Чанпэн Чжао допустил, что взлом мог быть осуществлен инсайдером.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/356328/
просмотров: 454
Версия для печати
Материалы по теме
Google и Apple предупредили страны Центральной Азии о возможной атаке хакеров
В КР запущен национальный стейблкоин, а Binance доступен на кыргызском языке
Кто первым освоит криптотехнологии, тот станет мировым лидером — Чанпэн Чжао
Дональд Трамп помиловал основателя криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао
Объем транзакций со стейблкоинами в мире за год превысил $46 триллионов
В Кыргызстане еще двум криптокомпаниям выданы лицензии на деятельность
Хакеры выдавали себя за чиновников Кыргызстана и атаковали организации в РФ
Нового участника рынка виртуальных активов зарегистрировал Госфиннадзор
Десятки рейсов «Аэрофлота» отменены: хакерская атака на серверы авиакомпании
Крупная хакерская атака на Microsoft затронула десятки тысяч серверов
Популярные новости
Депутат Эрулан Кокулов задержал милиционера, управлявшего авто без госномеров Депутат Эрулан Кокулов задержал милиционера, управлявшего авто без госномеров
Чемпион мира по&nbsp;боксу Дмитрий Бивол выиграл суд против бывшей жены Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол выиграл суд против бывшей жены
Задержан президент Федерации кок-бору Кыргызстана Задержан президент Федерации кок-бору Кыргызстана
Некорректно высказывалась. В&nbsp;милицию Бишкека доставили блогера и&nbsp;провели беседу Некорректно высказывалась. В милицию Бишкека доставили блогера и провели беседу
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; подвел итоги 2025&nbsp;года: новые цифровые сервисы «Айыл Банк» подвел итоги 2025 года: новые цифровые сервисы
Подарите близким год связи с&nbsp;красивым номером от&nbsp;MEGA! Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
27 декабря, суббота
14:00
Новогодняя корзина Бишкека на 27 декабря. Сколько денег семья потратит на еду Новогодняя корзина Бишкека на 27 декабря. Сколько денег...
13:54
В Кыргызстане зафиксировано землетрясение силой 3,5 в эпицентре
13:45
Камбоджа и Таиланд договорились о немедленном прекращении огня
13:37
На перевале Тоо-Ашуу сняли ограничение для движения грузового автотранспорта
13:24
Житель Балыкчи задержан за распространение экстремистских материалов в соцсетях