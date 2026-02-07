Корейская криптобиржа по ошибке перевела клиентам биткоины на $44 миллиарда

Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb по ошибке перечислила пользователям биткоины на сумму около $44 миллиардов. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Инцидент произошел 6 февраля во время промоакции. Вместо бонуса в размере 2 тысяч корейских вон некоторым клиентам зачислены тысячи биткоинов. В общей сложности ошибка затронула несколько сотен аккаунтов.

Биржа оперативно приостановила операции по выводу средств и торговлю для затронутых пользователей. По данным компании, большая часть ошибочно перечисленных средств возвращена, поскольку клиенты не успели ими воспользоваться.

В Bithumb подчеркнули, что инцидент не связан с хакерской атакой или взломом — причиной стала внутренняя техническая ошибка. Южнокорейские финансовые регуляторы заявили, что изучают обстоятельства произошедшего.

Сообщения о сбое вызвали краткосрочную волатильность биткоина на локальном рынке и усилили дискуссии о надежности внутренних систем контроля на централизованных криптобиржах.