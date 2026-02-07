21:06
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Общество

Корейская криптобиржа по ошибке перевела клиентам биткоины на $44 миллиарда

Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb по ошибке перечислила пользователям биткоины на сумму около $44 миллиардов. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Инцидент произошел 6 февраля во время промоакции. Вместо бонуса в размере 2 тысяч корейских вон некоторым клиентам зачислены тысячи биткоинов. В общей сложности ошибка затронула несколько сотен аккаунтов.

Биржа оперативно приостановила операции по выводу средств и торговлю для затронутых пользователей. По данным компании, большая часть ошибочно перечисленных средств возвращена, поскольку клиенты не успели ими воспользоваться.

В Bithumb подчеркнули, что инцидент не связан с хакерской атакой или взломом — причиной стала внутренняя техническая ошибка. Южнокорейские финансовые регуляторы заявили, что изучают обстоятельства произошедшего.

Сообщения о сбое вызвали краткосрочную волатильность биткоина на локальном рынке и усилили дискуссии о надежности внутренних систем контроля на централизованных криптобиржах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361044/
просмотров: 254
Версия для печати
Материалы по теме
Биткоин упал ниже $70 тысяч
Криптовалютный обвал: за неделю рынок потерял почти $500 миллиардов
В Кыргызстане ужесточат требования к участникам рынка виртуальных активов
Стоимость биткоина превысила $90 тысяч
Биткоин продолжает падение
Биткоин упал ниже $90 тысяч
В Британии криптокоролеву из Китая приговорили к почти 12 годам тюрьмы
Дональд Трамп помиловал основателя криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао
Цифровой сом и стейблкоин KGST: Садыр Жапаров и Binance обсуждают криптобудущее
Биткоин снова побил исторический рекорд, превысив отметку $125 тысяч
Популярные новости
Переход на&nbsp;12-летку. Что изменится в&nbsp;новом учебном году Переход на 12-летку. Что изменится в новом учебном году
Дорога на&nbsp;костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в&nbsp;Новопавловке Дорога на костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в Новопавловке
Зампред Союза водителей: Автошколы годами давали лишь формальное обучение Зампред Союза водителей: Автошколы годами давали лишь формальное обучение
Министр Орунтаев сообщил о&nbsp;банкротстве стройкомпании &laquo;Эмаком&raquo; Министр Орунтаев сообщил о банкротстве стройкомпании «Эмаком»
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
MPay от&nbsp;MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в&nbsp;одно касание MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание
Тысячи фильмов и&nbsp;сериалов &laquo;Иви&raquo;&nbsp;&mdash; в&nbsp;одном приложении MegaTV от&nbsp;MEGA Тысячи фильмов и сериалов «Иви» — в одном приложении MegaTV от MEGA
7 февраля, суббота
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 февраля: днем местами снег Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 февраля: днем местами...
20:45
В Манасе прошла встреча с пострадавшими от стройкомпании «Дастан Курулуш»
20:35
Корейская криптобиржа по ошибке перевела клиентам биткоины на $44 миллиарда
20:22
В Уфе 15-летний подросток напал на общежитие медицинского университета
19:06
На переговорах с США Иран отказался прекращать обогащение урана