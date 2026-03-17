Криптобиржи обязали увеличить капитал до 300 миллионов сомов с июля 2026 года

Президент Садыр Жапаров подписал указ об установлении минимального уставного капитала для операторов торгов виртуальными активами (криптобирж).

Согласно документу, с 1 июля 2026 года минимальный размер уставного капитала для криптобирж составит 300 миллионов сомов.

Действующие операторы рынка обязаны привести размер своего капитала в соответствие с новыми требованиями до указанного срока.

В указе отмечается, что сформированный уставный капитал должен использоваться для обеспечения ликвидности операций с виртуальными активами в соответствии с законодательством Кыргызстана.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев принять необходимые меры для реализации указа.

Документ вступит в силу через 10 дней.