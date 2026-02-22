Кыргызстан и TRON обсудили сотрудничество в сфере виртуальных активов

В формате видео-конференц-связи состоялась встреча руководителя секретариата Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий при президенте Кыргызской Республики Фархата Иминова с основателем глобальной блокчейн-платформы TRON Джастином Саном. Об этом сообщает пресс-служба нацсовета.

Джастин Сан отметил динамичное развитие сферы виртуальных активов в Кыргызстане и отметил наличие большого потенциала для сотрудничества и реализации проектов с TRON.

Стороны также обсудили вопросы масштабирования национального стейблкоина KGST. Подчеркнуто, что актив уже размещен на международной криптовалютной бирже HTX, экосистема которой тесно связана с TRON. В этом контексте обсудили возможности синергии с инфраструктурой TRON для дальнейшего развития KGST, включая технологическую интеграцию и расширение транзакционной среды.

TRON — одна из лидирующих блокчейн-экосистем в мире, занимающая первое место по объему обращения стейблкоинов (USDT). Сеть обладает высокой пропускной способностью и является приоритетной для выпуска цифровых финансовых инструментов во многих странах.