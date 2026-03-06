Президент КР готов рассмотреть заявление о помиловании Аската Жетигена

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров готов рассмотреть заявление о помиловании Аската Жетигена. Об этом он заявил в интервью «Кабару», отвечая на вопрос о том, почему глава государства не освобождает из тюрьмы поэта, а помиловал человека, который зарабатывал на грязных делах.

По словам главы государства, он не выбирает, кого освобождать, а кого нет.

«Я принимаю решения на основании заявлений о помиловании. Если человек не подал заявление, как я могу его освободить? Если он подаст заявление, мы готовы его рассмотреть», — добавил Садыр Жапаров.

Напомним, что Аскат Жетиген — известный акын и гражданский активист, приговоренный к трем годам лишения свободы по обвинению в призывах к массовым беспорядкам и захвату власти. Уголовное преследование началось в марте 2024 года. Поводом стали видеообращения Жетигена в социальных сетях, в которых он критиковал действия властей.