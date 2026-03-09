11:07
Происшествия

Помилованного Даниэля Ажиева отправили в СИЗО Бишкека на два месяца

Освобожденного по помилованию президента Даниэля Ажиева вновь отправили под стражу. Об этом сообщили в УВД Чуйской области.

По данным милиции, ему предъявили новое обвинение по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта». После задержания Даниэля Ажиева поместили в изолятор временного содержания.

8 марта суд избрал ему меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. На время следствия он будет содержаться в СИЗО-1 Бишкека.

Напомним, Даниэля Ажиева задержали в июне 2023 года по делу об организации вебкам-студий. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы и наложил арест на имущество — квартиры, дома и автомобили на сумму около 262 миллионов сомов.

18 февраля 2026 года стало известно, что президент помиловал Даниэль Ажиева. Однако 6 марта его вновь задержали в городе Токмоке по новому делу.
