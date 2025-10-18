12:01
Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 13-17 октября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Гендиректором Фонда поддержки развития туризма назначен Адилет Джанузаков.

Решение приняли в Министерстве экономики и коммерции — единственном акционере ОАО «Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике».

Данияр Косумбаев освобожден от должности президента ОАО «Фонд поддержки развития туризма» в начале сентября. Он возглавлял его с 14 июля 2025 года.

В Кыргызстане возобновится работа института бизнес-омбудсмена

Адилет Джанузаков родился 4 июля 1986 года. Образование получил в Военном университете Министерства обороны России, где в 2009 году с отличием окончил юридический факультет.

До марта 2025 года был председателем Службы охраны и конвоирования Министерства юстиции.

Ранее занимал посты начальника Департамента по охране исправительных учреждений и конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу Службы исполнения наказаний при Министерстве юстиции, директора Ситуационного центра администрации президента КР, был заведующим отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций администрации президента КР.

Болотбек Борбиев освобожден от должности Генконсула Кыргызстана в Чикаго (США). 

Болотбек Борбиев назначен Генеральным консулом в апреле 2022 года.

По имеющейся информации, он рассматривает возможность участия в парламентских выборах 2025 года по Токтогульскому избирательному округу. 

Темирболот Абыкеев покинул пост мэра Баткена. 

Он подал заявление по собственному желанию. Мэром Баткена он проработал меньше восьми месяцев — назначен в конце февраля 2025 года.

Мэром Кара-Балты назначен Азат Салмурбек уулу. 

Предшественника Мирлана Джекшенова летом задержали по подозрению в коррупции. Он проработал мэром Кара-Балты с 4 апреля 2025 года. После задержания обязанности и. о. градоначальника в течение пяти месяцев исполнял Нурмат Рыскулбек уулу.

Новому градоначальнику Азату Салмурбек уулу 34 года. Ранее занимал должность первого вице-мэра Токмака. В прошлом работал на позиции замдиректора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека.

Реми Дюфло возглавил представительство Евросоюза в Кыргызстане.

Заместитель министра иностранных дел Медер Абакиров принял у него копии верительных грамот.

Сформирован тренерский штаб сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе.

В тренерский штаб вошли Улукбек Карачолоков, Арсен Эралиев и Руслан Царев. Они подготовят и повезут сборную страны на молодежный чемпионат мира, который пройдет 20-27 октября в Сербии.

Напомним, Улукбек Карачолоков и Арсен Эралиев ранее уже работали в тренерском штабе сборной под руководством Азата Эркимбаева. После Олимпийских игр в Париже с ними не продлили контракт.

Вместо них тренерами определили Урана Жусуп уулу, Азата Бейшебекова и Атая Замирбекова, которые тренировали команду десять месяцев. Все трое ушли в отставку после чемпионата мира в Хорватии, где кыргызстанцы смогли завоевать одну бронзу.

О кадровых перестановках с 6 по 10 октября читайте здесь.
