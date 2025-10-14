Племянник советника президента Темирболот Абыкеев покинул пост мэра Баткена

Племянник советника президента Чолпонбека Абыкеева Темирболот Абыкеев покинул пост мэра Баткена. В муниципалитете подтвердили эту информацию.

Фото из архива. Темирболот Абыкеев покинул пост мэра Баткена

Известно, что Темирболот Абыкеев ушел с должности согласно поданному заявлению по собственному желанию. Мэром Баткена он проработал меньше восьми месяцев — назначен в конце февраля 2025 года.

Напомним, Темирболот Абыкеев ранее также был акимом Кара-Суйского района. В июле 2024-го его задержали сотрудники ГКНБ по подозрению в получении взятки.

Госкомитет нацбезопасности тогда сообщил, что в рамках уголовного дела по незаконной выдаче земельных участков в Ынтымакском айыльном аймаке получены сведения о причастности к этому Темирболота Абыкеева.