В Кара-Балте назначили нового мэра — им стал Азат Салмурбек уулу

Согласно указу президента Садыра Жапарова, на должность мэра Кара-Балты назначен Азат Салмурбек уулу. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Предшественником Азата Салмурбек уулу был Мирлан Джекшенов, которого летом задержали по подозрению в коррупции. Его назначили мэром Кара-Балты 4 апреля этого года. После задержания обязанности и. о. градоначальника в течение пяти месяцев исполнял Нурмат Рыскулбек уулу.

Новому градоначальнику Азату Салмурбек уулу 34 года. Ранее занимал должность первого вице-мэра Токмака. В прошлом работал на позиции замдиректора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека.

Напомним, 39-летний Мирлан Джекшенов и еще два чиновника задержаны по подозрению в коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что в 2024 году по поручению президента Садыра Жапарова Токмаку и Кара-Балте выделили по 1 миллиарду сомов, но результатов работы нет.

«Увидел парк, который они сделали. Он в плачевном состоянии. Город разрушен, посаженных цветов нет, растения засыхают, дороги разбиты. В итоге мэра задержали. Такая же ситуация и в Кара-Балте. Когда пришли проверить, выяснилось, что директор подрядной фирмы сбежал. Его ищут. Если чиновники «съедят» 1 сом, вернут в десятикратном размере», — отметил глава спецслужб.

24 июня прямо во время совещания мэр Токмака Максат Нусувалиев также задержан по поручению Камчыбека Ташиева. Вместе с ним задержали еще одного чиновника, главу строительной компании и ответственного за строительство парка культуры и отдыха. Позже суд водворил всех четверых в СИЗО до 24 августа 2025-го.
