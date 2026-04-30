Замена тепловой сети в Бишкеке. Закрывается участок улицы Боконбаева

С 4 мая по 5 июня будет временно перекрыт участок улицы Боконбаева от улицы Шопокова до улицы Усенбаева. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

В рамках аварийно-восстановительных работ будет произведена замена тепловой сети. Указанный участок эксплуатируется с 1984 года и требует обновления в связи с износом.

Первоначально работы планировалось провести с частичным ограничением движения автотранспортных средств. Однако в ходе производства работ произошел обвал сыпучего грунта. В связи с этим в целях обеспечения безопасности работ принято решение о полном перекрытии проезжей части.

Муниципальное предприятие «Бишкектеплосеть» просит с пониманием отнестись к временным неудобствам и рекомендует заранее планировать маршруты движения с учетом введенных ограничений.