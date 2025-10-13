16:28
Власть

Гендиректором Фонда поддержки развития туризма назначили Адилета Джанузакова

По решению Министерства экономики и коммерции — единственного акционера ОАО «Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике» — на должность генерального директора фонда назначили Адилета Джанузакова. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, Адилет Джанузаков родился 4 июля 1986 года в Бишкеке. Образование получил в Военном университете Министерства обороны России, где в 2009 году с отличием окончил юридический факультет.

03.2024 — 03.2025 — председатель Службы охраны и конвоирования Министерства юстиции.

04.2023 — 03.2024 — начальник Департамента по охране исправительных учреждений и конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу Службы исполнения наказаний при Министерстве юстиции.

10.2021 — 01.2023 — директор Ситуационного центра администрации президента КР.

05.2021 — 10.2021 — заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций администрации президента КР.

10.2020 — 05.2021 — заместитель заведующего отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства КР.

08.2020 — 10.2020 — и. о. заведующего отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций в ранге первого заместителя руководителя аппарата правительства КР.

01.2018 — 08.2020 — заместитель заведующего отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства КР.

03.2013 — 01.2018 — инспектор отдела обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства КР.
