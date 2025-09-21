00:43
Чемпионат мира по борьбе. Кыргызстанец Асан Жанышов завоевал бронзу

Представитель сборной Кыргызстана Асан Жанышов завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по греко-римской борьбе в Хорватии. Об этом сообщается на сайте UWW.

В весовой категории в схватке за бронзу он обыграл борца из Венгрии Дэвида Лосончи со счетом 4:2.

Асан Жанышов ранее обыграл спортсменов из Турции и Азербайджана, но затем уступил представителю Ирана, который вышел в финал.

В утешительном турнире кыргызстанец был сильнее сначала немца, а затем и венгра.

Отметим, бронза Асана Жанышова стала для сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе единственной на чемпионате. Раззак Бейшекеев в схватке за бронзовую медаль уступил со счетом 5:15 Славику Галстяну из Армении.
