В Кыргызстане вступили в силу обновленные правила регистрации юридических лиц

Кабинет министров утвердил новую редакцию положения о порядке государственной регистрации юридических лиц, филиалов и представительств. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

По его данным, документ направлен на комплексную модернизацию системы и создание максимально благоприятных условий для запуска и ведения бизнеса.

Нововведением стало возможность самостоятельной проверки и резервирования фирменного наименования. Теперь предприниматели могут сделать это дистанционно через информационную систему, что минимизирует необходимость личного визита в госорганы и исключает коррупционные риски.

Положение учитывает рекомендации ФАТФ и Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов. В частности, усилен порядок предоставления информации о бенефициарных владельцах. Кроме того, внедрен механизм автоматизированного исключения из реестра нефункционирующих юридических лиц, что позволит очистить экономическое поле от «фиктивных» компаний и повысить инвестиционную привлекательность страны.

Министерство обращает внимание заявителей на важный юридический аспект: согласно новым нормам, в случае отказа в регистрации, перерегистрации или прекращения деятельности из-за некорректно поданных документов возврат уплаченных государственных сборов и платежей не осуществляется. Эта мера призвана повысить дисциплину заявителей и качество подготовки регистрационных документов.

Принятие положения обусловлено процессами масштабной дебюрократизации и стремлением государства к сервисной модели взаимодействия с гражданами.