10:23
USD 87.45
EUR 102.95
RUB 1.05
Спорт

Тренерский штаб сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе ушел в отставку

Тренерский состав сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе подал в отставку по собственному желанию, на фоне критики результатов команды на чемпионате мира.

Ранее любители борьбы оценили выступление кыргызстанских спортсменов как неудачное. В соцсетях звучали обвинения в адрес Федерации борьбы и тренеров. В ответ федерация заявляла, что одна бронзовая медаль — это значимое достижение для команды. Главным тренером команды был Уран Калилов.

Остается неизвестным, кто войдет в новый тренерский штаб и какие изменения будут внесены в подготовку команды.
Ссылка: https://24.kg/sport/344835/
просмотров: 154
Версия для печати
Материалы по теме
Фехтовальщики Кыргызстана успешно выступили на международном турнире в Алматы
Кыргызстанцам, победившим на чемпионате мира по борьбе, подарят квартиры
Кыргызстанец Жанторо Мирзалиев стал чемпионом мира по борьбе (U 20)
Стало известно, кто представит КР на чемпионате мира по борьбе в Хорватии
Кыргызстанский борец Хасан Гасанов завоевал золото юношеского чемпионата Азии
Определились соперники сборной Кыргызстана по групповому этапу CAFA Nations Cup
Матч Кыргызстан — ОАЭ: кто фаворит
Сборные Кыргызстана и ОАЭ провели предматчевые пресс-конференции в Бишкеке
Кыргызстанец Марлен Асикеев победил на открытом чемпионате США по борьбе
Камчыбек Ташиев накормил молодежную сборную Кыргызстана чучуком в Барселоне
Популярные новости
Отбор на&nbsp;Кубок Азии по&nbsp;футзалу. Сборная Кыргызстана обыграла команду Палестины Отбор на Кубок Азии по футзалу. Сборная Кыргызстана обыграла команду Палестины
Раззак Бейшекеев будет бороться за&nbsp;бронзу на&nbsp;чемпионате мира по&nbsp;борьбе Раззак Бейшекеев будет бороться за бронзу на чемпионате мира по борьбе
Кыргызстанец Муртазали Магомедов выиграл контракт с&nbsp;UFC Кыргызстанец Муртазали Магомедов выиграл контракт с UFC
&laquo;Золотой мяч&nbsp;&mdash; 2025&raquo;: имена лучших футболистов мира назовут сегодня «Золотой мяч — 2025»: имена лучших футболистов мира назовут сегодня
Бизнес
О! оплатит ваш старт в&nbsp;IT&nbsp;&mdash; успейте подать на&nbsp;стажировку Data engineering О! оплатит ваш старт в IT — успейте подать на стажировку Data engineering
Выгодная связь для бюджетников от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Выгодная связь для бюджетников от Мобильного оператора О!
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: выгодные условия связи для бюджетников Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников
Путевка в&nbsp;Абу-Даби на&nbsp;концерт Энрике Иглесиаса нашла своего победителя Путевка в Абу-Даби на концерт Энрике Иглесиаса нашла своего победителя
25 сентября, четверг
10:20
Хакеры выдавали себя за чиновников Кыргызстана и атаковали организации в РФ Хакеры выдавали себя за чиновников Кыргызстана и атаков...
10:18
В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение
10:18
В Кыргызстане стартует «Караван навыков»: жителям сел покажут новые профессии
10:15
В Новосибирске врачи спасли жизнь мальчику из Кыргызстана с угрозой инфаркта
10:10
Тренерский штаб сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе ушел в отставку