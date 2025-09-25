Тренерский штаб сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе ушел в отставку

Тренерский состав сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе подал в отставку по собственному желанию, на фоне критики результатов команды на чемпионате мира.

Ранее любители борьбы оценили выступление кыргызстанских спортсменов как неудачное. В соцсетях звучали обвинения в адрес Федерации борьбы и тренеров. В ответ федерация заявляла, что одна бронзовая медаль — это значимое достижение для команды. Главным тренером команды был Уран Калилов.

Остается неизвестным, кто войдет в новый тренерский штаб и какие изменения будут внесены в подготовку команды.